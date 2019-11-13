KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun,“Ahıska Türkleri’nin sürgünün 75. Yılında büyük acımız hafızamızda tazeliğini koruyor” dedi.

Dernek Başkanı Hakan Uygun, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, Sovyet kayıtlarına göre, Karadeniz kıyılarını Türkler’den temizlemek amacıyla yapılan Ahıska Türkleri’nin vatanlarından sürgün edilişinin 75. yılında, yaşanan büyük acının hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Uygun, “Karedeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonu amacıyla yapılan Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edildikleri tarih olan 14 Kasım 1944, yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de en kara sayfalarından biridir. Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. Yılında, Ahıska Türk toplumunun hafızasında tazeliğini koruyan bu insanlık dışı sürgünü büyük bir acı ve hüzünle anıyor, sürgün sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakan Uygun, 14 Kasım 1944 tarihinde, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 100 bine yakın Ahıska Türkünün, ani bir kararla, anavatanları olan Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki evlerinden bir gecede silah zoruyla alınarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) içinde binlerce kilometre uzakta bulunan bölgelere sürüldüğünü belirterek, yük trenleri içindeki yolculukları sırasında, Ahıska Türklerinin yaklaşık yarısının açlık, bakımsızlık ve hastalıktan hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

Bugün dünyada 10 ayrı ülkede 650 bini bulan Ahıska Türkünün, anavatanlarına dönecekleri günü beklediğini, her zaman olduğu gibi bu süreçte Ahıska Türkeri’nin en büyük destekçisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Hakan Uygun, Ahıska Türklerinin en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve ABD’nin geldiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Ahıska Türklerinin yaşadığını dile getiren Hakan Uygun, 15 Kasım 1983’de ilan edilen KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümünü de kutladı.