Uyuşturucu ile Mücadele Haftası etkinlikleri yarın Alsancak’ta

Alsancak Park’ta, “Doğanın iyileştirici gücünü keşfedelim” sloganıyla, Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği “bağımlılıklarla mücadele sevgi ile el ele” farkındalık etkinliği yarın 18.30’ta gerçekleşecek.

Kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan Katipoğlu'nun programına katılan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser etkinlik hakkında bilgi verdi.

Alsancak'ta gerçekleşeseck farkındalık etkinliğinin programı şöyle:

Alsancak Park’ta 18.30’da başlayacak açılış konuşmaları ile etkinlik başlayacak. 19.00-19.30 saatleri arasında Biyologlar Derneği önderliğinde, Alsancak Park Ormanı’nda çocuklara yönelik çevre farkındalık ve ödüllü hazine avı yarışması yapılacak. Ardından 19.30-21.15 saatleri aralığında Fizyoterapistler Birliği önderliğinde Tai Chi, Chi Gong, Body Awaraness ve Gün Batımı Yoga etkinliği gerçekleşecek. 19.30-20.30 saatleri arasında Alsancak Park Çim Alanı’nda Satranç gösterisi yer alacak. 20.30-21.30 saatlerinde ise Atletizm Federasyonu iş birliğinde 7’den 70’e herkesin katılabileceği “Engelleri Sevgi ile Aşıyoruz” sloganıyla Parka Meydan Oku yarışması yapılacak. 21.30-22.00 saatleri arasında yer alacak konser ile etkinlik son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 17:53