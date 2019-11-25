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Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kongre

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kongre
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KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği’nin işbirliği ile organize edilen Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

“Tedavide alternatif yaklaşımlar: Yeni Umutlar” vizyonu ile yapılacak, yurt içi ve yurt dışından yüzü aşkın bilim insanının katılacağı Kongre ile ilgili basın toplantısı yarın saat 12.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda düzenlenecektir.

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