Uyuşturucu ile Mücadele Komiyonu’ndan Hak-Sen yöneticilerine eğitim

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği eğitimler, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile devam etti.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre bilinç ve farkındalık düzeyinin yükselterek toplumsal koruma zırhının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” bu kez Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) yönetim kurulu üyelerine verildi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile River Side Otel’de yer alan eğitimlerde katılımcılara, “Bağımlılık nedir? Madde bağımlılığıyla ilgili yanlış inançlar; Bağımlılık süreci, nedenleri ve sonuçları; Bağımlılık yapan başlıca maddeler, etkileri ve zararları; Bağımlılık yapan ilaçlar; Bağımlı kişinin özellikleri; Kişinin madde kullandığını nasıl anlayabilirsiniz? ; Madde kullanımını artırıcı faktörler (risk grupları); Önleyici, koruyucu faktörler; Madde kullanan bireyi anlama ve iletişim kurma; Madde etkisinde olan bireye ilk yaklaşım; Madde bağımlılığında yardım alınabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi; Bağımlılıklarda Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci ve Bağımlılık ve Medya” konularında bilgi aktarıldı.

İki günlük eğitimin tamamlanmasının ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda düzenlenen toplantıda HAKSEN üyelerine katılım belgeleri takdim edildi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, “Bilinçli Birey, Bilinçli Toplum” ilkesi ile hazırladıkları “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” konusunda önemli mesafeler kat ettiklerini vurgulayarak, bu eğitimi HAKSEN yöneticilerine de vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sivil toplum örgütlerinin bağımlılıklarda mücadelede önemli yeri olduğuna işaret eden Karaokçu, HAKSEN’in kurulduğu günden bu yana Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çok verimli bir işbirliğine girdiğini ve çalışmalarına destek verdiğine işaret ederek, başta HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başkan Karaokçu, HAKSEN’le iş birliğinin bundan sonra da devamı konusunda tam bir mutabakat içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

BÜYÜKOĞLU

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ise toplumun her kesimini ilgilendiren uyuşturucuyla mücadele konusunda sendika olarak çok büyük hassasiyetleri olduğunu vurguladı.

Yapılan eğitimle bağımlılıklarla mücadeledeki birçok hassas konuda bilinçlenme şansını elde ettiklerini anlatan Büyükoğlu, eğitimin farkındalık yaratılması adına bundan sonra yapacakları sosyal sorumluluk projelerine yön vermesi açısından çok faydalı olduğuna dikkat çekti.

“Amacımız bu özverili bilinçlendirme çalışmalarını hem üyelerimizle hem de HAKSEN aracılığıyla halkımızla buluşturmaktır. Bu konuda komisyonla planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Büyükoğlu, başta Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ve emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür etti.