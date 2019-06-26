“Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”etkinlikleri bugün başlıyor

Uyuşturucu ile Mücadele Haftası, bugün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete girecek olan “ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı”nın açılışı ile başlayacak.

Açılış saat 11:00’de Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılacak.

“ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı”nda 4 tane klinik psikolog görev yapacak ayrıca , sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği bir merkez olacak.

‘ALO 1191’ tamamen etik kurallar ve gizlilik çerçevesinde kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı vatandaşların bağımlılıklar ile mücadeledeki bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasını hedefleyen bir merkez olarak hizmet verecek.