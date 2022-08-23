Uyuşturucu madde bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan aramalarda üzerlerinde ve kullanımlarındaki arabalarda uyuşturucu madde bulunan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa-Gaziköy anayolunda yapılan operasyon sonucunda arabasında uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen para bulunan Y.S.(E-28) ve yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.(E-24) tutuklandığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre, saat 16.30 sıralarında, Y.S’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan ve yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 150 Euro ile 3,000 TL nakit para bulundu.

Ayrıca Y.S’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 95 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 8 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gemikonağı’nda ise devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından saat 15:40 sıralarında, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.'nin (E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.'nin (E-24) üzerlerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

İki ayrı marketten alkollü içti çalan 3 kişi ve bir başka marketten kozmetik ürün çalan 2 kişi tutuklandı.

Açıklamada, Lefkoşa’da bulunan 2 markete müşteri olarak giren ve alkollü içki çaldığı tespit edilen S.L.M.(E-23), R.V.M.(E-26) ve A.L.L.(E-25) tutuklandığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre 18 Ağustos Perşembe günü Malin-1 Market’e, 20 Ağustos Cumartesi günü de Elif Market’e müşteri olarak giren 3 kişi toplam değerleri 1955 TL olan toplam 6 şişe alkollü içkiyi çaldı.

Dün saat 18:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden M.Ç.(K-21) ve B.G.(K-20)’nin toplam 458.60 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünü çaldı.

Güzelyurt’ta Koral Kalkan’a ait araçta bulunan altın tesbih 16 Ağustos Salı günü çalındı; olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.K.(E-39) tutuklandı.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşma devam ediyor.

-Yangın

İskele’de Abdullah Altındağ’a ait arazide trafo direğinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda dün saat 12:00 sıralarında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde arazide bulunan 220 adet rulo balya yandı.

Soruşturma devam ediyor.