Uyuşturucu madde ile yakalanan Ahmet Sinan Yaşar, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alayköy'de Narkotik tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Ahmet Sinan Yaşar, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sonucunda 1 kilo 100 gram hint keneviri ile yakalanan sanık Ahmet Sinan Yaşar’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.
DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?
11 Kasım 2022 tarihinde saat 19.45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve yine aynı çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında olmak üzere toplam bin 100 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.