Uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve İskele’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’da ve 22.00 sıralarında İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
İskele’deki operasyonda ise, P.B.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 780 TL nakit para bulundu.
Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.