Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu’ndan 5 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 25 Eylül tarihinde, Girne’de A.A.A.(K-18)’nın kalmakta olduğu yatak odası içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.K.(K-19), H.İ.T.(K-19) ve M.C.E.(E-23) tutuklandı.

Dün 13:30 sıralarında ise, Zümrütköy’de N.Ü.(E-42)’nün ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramda yaklaşık 8 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. N.Ü tutuklandı.