Uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S. uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S.(E-31)’ye üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve el bagajında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.
 

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