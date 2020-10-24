Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Lapta’da uyuşturucu madde tasarrufundan 41 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün A.K. (E-41)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan, yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Mevlevi’de 22 Ekim’de, A.Ş.(E-31) ve Y.B.(E-38)’nin tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilmesi olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen C.D. D. (E-27) tutuklandı.

Bu arada, yine 22 Ekim’de Lefkoşa’da GKRY Bölgesinden gelip birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde ile KKTC’ye geçtikleri sırada tespit edilerek tutuklanan S.D.G.(E-25) ve V.N. (E-24)’nin ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.A.(E-25) da tespit edilerek tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 13:41