Uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Çeşitli yerlerde polisin yaptığı aramalarda ve suçla operasyonel mücadele çalışmaları sırasındaki denetimlerde sekiz kişi, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Uyuşturucuyla ilgili denetimler sırasında tutuklananlardan birinin tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak Savannah cinsi vahşi bir kedi de bulundu. Kedinin Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi kontrolünde Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildiği açıklandı.

Tutuklananlardan ikisinin trafik kazası yapan aracın sürücüsü ve kaza anında araçta yolcu olarak bulunan ve kaza yerinden kaçan kişi olduğu belirtildi. Üç kişinin tasarrufunda ise araçlarının lastiği patladığı için yolda durmaları ve polis devriye ekibinin şüphelenerek arama yapmasıyla uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenindeki bilgilere göre, dün 10.30 sıralarında Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince O.T.V.Y.’nin (E-21) kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintk eneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Hintk eneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü bulunarak emare alındı. Zanlı genç tutuklandı.

Gazimağusa’da dün gece 22.00 sıralarında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamındaki denetimler sırasında, park halinde bulunan D.B.G.’ye (E-29) ait araçta yapılan aramada, 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir bütün sarma sigara ve bir de ucu yanık sarma sigara bulundu. Bulunanlar emare alınırken D.B.G. tutuklandı.

Tatlısu seralar bölgesinde dün gece 22.45’te lastiği patlayan bir araca yardım için duran devriye halindeki polis ekibi, söz konusu aracın yanında bulunan M.Ü.(E-26), T.T.(K-20) ve M.Ş.’nin (K-20) hareketlerinden şüphelenerek arabada ve bölgede arama yaptı. Aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sarma sigara, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı geçen 3 kişi tutuklandı.

ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU VE İTHALİ YASAK VAHŞİ KEDİ

Alsancak’ta ise uyuşturucu yanında ülkeye ithali yasak vahşi kedi bulundu, bir kişi tutuklandı.

D.D.’nin (E-38) tasarrufunda 12 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi, içerilerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç cam kavanoz ve beş kavanoz kapağı ile KKTC’ye ithali yasak olan bir Savannah cinsi vahşi kedi bulundu.

Polis, kedinin Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi kontrolünde Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

KAZA YAPAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan dün gece saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Şahinler köyü yakınlarında Y.T.’nin (E-36) kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığı yerde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Y.T. yanında araçta yolcu olarak bulunan ancak kaza sonrası olay yerinden kaçan H.Y. (E-24) tespit edilerek tutuklandı.