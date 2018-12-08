Gazimağusa’da dün gece yapılan huzur operasyonu esnasında, uyuşturucudan dolayı 2 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde kontrol amaçlı durdurulan Z.B.’nin (E-28) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.A.’nın (E-28) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



21:00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar kontrol edildi.



Yapılan kontroller ve trafik denetimlerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi, tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi ile kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 166 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç trafikten men edildi.



Dün gece Güzelyurt’ta da operasyon yapıldı. Bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 585 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 7 araç trafikten men edildi.





Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 11:59