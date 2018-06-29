UYUŞTURUCUYA 6 TUTUKLAMA



Polis ekipleri tarafından dün Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt’ta K.K. (E-38), C.T. (E-46) ve C.G.’nin (E-23) içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Gazimağusa’da A.K.A.A.(E-22) ve E.A.A’nın (E-22) kaldığı evde, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ve 50 Sterlin nakit para ele geçirildi.



Lefkoşa’da Ü.A.S.’nin (E-25)’ ikametgahında yapılan aramada ise, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu.

Adı geçen şahıslar tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor.



EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN KADININ BURNU KIRILDI



Dörtyol’da Sebehat Karaoğlan (K-58), epilepsi nöbeti geçirdiği sırada yüz üstü sert zemine düştü.



Burnunda ve yüz kısmında kırıklar oluşan Karaoğlan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



HUZUR OPERASYONU



Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 12 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.



Trafik ekiplerinin denetimlerinde 350 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 110 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi