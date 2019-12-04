Üzgünüz... Sedat Hacımehmet hayatını kaybetti

Ülkemizin tanınmış isimlerinden, aynı zamanda Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan “Engelsiz Yaşam programını sunan, engelli çalışmalarıyla da tanınan Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet yaşamını yitirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında hizmetleri bulunan Sedat Hacımehmet, Demokrat Parti’ de de görev almıştı.

Sedat Hacıahmet, ülkede engellilerin ekonomik ve sosyal hakları ve sorunları için mücadele veren bir kişi olarak tanınıyordu.

Hacıahmet, bir süredir tedavi görüyordu.

Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Sayın Sedat Hacıahmet’e Allahtan rahmet dilerken, yaslı ailesine de başssağlığı ve sabırlar temenni ederiz.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2019, 12:38