Uzlaşı çıktı... Ön çalışma grubuyla tasarılar yeniden düzenlenecek

Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesine ve bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı ve dün geceden bu yana Meclis önünde sürdürülen “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi devam ederken, Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla, Başbakan Üstel ve KTGB Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmede uzlaşıya varıldı.

Birlik’ten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlattığı eyleminde başarıya ulaştı” ifadelerine yer verildi.

“Özgürlük için 24 Saat” eyleminin Meclis önünde 21.00’e kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, yurtdışından da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi gazeteci örgütlerinin eyleme destek verdiğine dikkat çekilerek, eyleme maddi manevi destek veren herkese teşekkür edildi.

- KTGB Başkanı Akkor: “Mücadele bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edecek”

KTGB Başkanı Emin Akkor, olumlu bir noktaya gelindiğini ancak mücadelenin bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini, Başbakan’la varılan uzlaşı uyarınca gerekli çalışmanın süratle tamamlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Akkor, kaygılarının ortadan kaldırılmaması ve yasaların çağdaş, demokratik ilkelerle düzenlenmemesi halinde eylemlilik sürecine farklı mecraları da kullanarak devam edeceklerini ifade etti.

Akkor, yasalarla ilgili çalışmada Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 19:16