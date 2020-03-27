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Uzm. Dr. Eser Varış: "Mahallenin kapısını vaktinde kapatamadık, evde oturalım"

Uzm. Dr. Eser Varış: "Mahallenin kapısını vaktinde kapatamadık, evde oturalım"
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Uzm. Dr. Eser Varış, ülkede yayılmaya devam eden yeni tip Korona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından halka çağrı yaptı.
“Mahallenin kapısını vaktinde kapatamadık” diyen Varış, evlerin kapısını kapatıp, herkese evde oturmasını söyledi.
Varış, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünya tanımasa da Covid-19, KKTC’yi tanıdı”

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