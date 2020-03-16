Uzman Dr Halil Hızal:"Pedifen,Nurofen kullanmıyoruz,Panadol,Calpol kullanalım"

Ülkemizde bulunan uzmanlar bu konudaki görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Halil Hızal, Koronavirüs ile ilgili uyarıda bulunarak, İbuprofen kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Halil Hızal da sosyal medya üzerinden bu konuda uyarıcı bir paylaşımda bulundu.

Doktor Hızal’ın paylaşımı şöyle:

Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İbuprofen kullanımının covid-19 hastalığını ağırlaştırıcı bir faktör olabileceğini bildirdi.

Bu nedenle İbuprofen(Pedifen,Nurofen) kullanmıyoruz.

Ateş veya ağrı için sadece Parecetamol(Panadol,Calpol) kullanalım.