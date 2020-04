Uzman Klinik Psikolog Zehra Ayça Aysen yazdı..."Gündemimiz COVID-19"

Tüm dünya ile birlikte Corona Covid- 19 salgını bizim ülkemizi de etkisi altına almış ve yalnızca sosyal çerçevede hayatımızı etkilemekle kalmayıp ada halkının psikolojik olarak da zor bir süreçten geçmesine sebep olmuştur. Tüm dünyada bulaşı önlemek adına alınan en önemli karar sosyal/ fiziksel izolasyon! Bu kararla birlikte bir süre hayatımızdaki tüm rutinlere ara vermiş bulunmaktayız (okula gitmek, işe gitmek, spor yapmak, arkadaşlarla sosyal zaman geçirmek v.b.) Hayatı hızlı tempoda yaşayan bireyler olarak 7 den, 70’e yavaşlamaya ya da ara vermeye alışık değiliz. Dolayısıyla da herkesin bu yavaşlamadan kaynaklı yoğun bir stres içine girmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Herkesin kafasında bu sürecin nasıl devam edeceği, rutin hayatlarımıza ne zaman dönebileceğimiz, yeniden ne zaman normalleşebileceğimiz, sevdiklerimizle gönül rahatlığı ile kucaklaşabileceğimizle alakalı pek çok haklı soru var. Bu sorulara yanıt bulmaya çalışmak şu sıralar stres ve kaygıları daha çok tetikleyebilir. Bunun yerine kendinize evde olacağınız her gün için hedefler ve aktiviteler planlayabilirsiniz. Eşinizle ya da ailenizle mutfakta vakit geçirmeyi yeni tariflerle gününüze farklı bir lezzet katmayı deneyebilirsiniz. Her sabah pijamalarınızla vedalaşarak evdeyken de kendinizi iyi hissedebileceğiniz kıyafetlerle güne başlayabilir, bahçe işleri ile meşgul olabilir ve öz bakımınızı yapmaya devam edebilirsiniz.

Hepimizin evde olduğu bu süre zarfında dikkat etmemiz gereken en önemli ayrıntı ise gündemimizle ilgili bilgiyi doğru kaynaklardan almaktır. Unutmayınız ki bize en doğru bilgiyi bu işin uzmanları çok değerli hekimlerimiz verecektir. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, kulaktan dolma bilgiler, işin uzmanı olmayan kişilerce türlü araştırmalar yapılarak ortaya konan kaynaklar bizlere ancak soru işaretleri yaratacak ve içinde bulunduğumuz süreci daha karmaşık bir hale çevirecektir. Belki de ilk kez sevdiklerimizden ve hayatımızı zaman zaman zorlaştıran rutinlerden bu denli uzak kaldık. Fakat bazı zamanları avantaja çevirmek bizim elimizde.

İnsanlık tarihi bu ve benzeri salgınları birçok kez yaşamış, çok sayıda kayıplar vermiş fakat yaşam her şeye rağmen devam etmiştir. Şu an elimizde olan ve çok büyük bir silah olan teknoloji sayesinde ülkeler yaşanılan sorunlardan, salgınlardan çok daha erken haberdar olup önlemlerini almaya ve her ülke vatandaşlarını korumaya çalışmaktadır. Bugün dünyada covid-19 salgınından ölenlerin sayısı bu teknoloji ağı içinde olmasaydık çok daha trajik olabilirdi.

Yinede şanslı olduğumuzu unutmamalıyız! Yaşadığımız bu süreç bizler için bir değişim/ dönüşüm sürecidir. Hepimiz yaşamlarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varırken; sevdiklerimize ne kadar ihtiyacımız olduğunun, abartarak hayatı kendimize zorlaştırdığımız bazı konuların ne kadarda anlamsız olduğunu da bu süreç içinde sürekli içsel olarak hatırlıyor durumdayız. Belki de tamda bu noktada kendinize sormanız gereken bazı sorularınız vardır!

Hayattan bekledikleriniz nedir?

Peki ya seçimleriniz ve hedeflerinizi en son ne zaman gözden geçirdiniz?

Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için bir planınız var mı?

Peki ya ilişkileriniz? Olmak istediğiniz yerde misiniz?

Sizi memnun eden ya da etmeyen seçimleriniz, kim olduğunuz ve bu dünyadan gitmeden önce başarmayı planladıklarınız nelerdir?

Bu sorulara yanıt bulmak için daha doğru bir zaman belki de yok!..

Hepinize sağlıklı günler dilerim!