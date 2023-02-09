Uzmanlardan medya ve çocuklar için kitapçık... Deprem haberlerinde nelere dikkat edilmeli, ölüm çocuklara nasıl anlatılmalı

Uzmanlardan medya ve çocuklar için kitapçık... Deprem haberlerinde nelere dikkat edilmeli, ölüm çocuklara nasıl anlatılmalı
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Uzmanlar deprem haberlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ölümün kavramının çocuklara nasıl anlatılacağıyla ilgili kitapçık hazırladı.

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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış ve Sinir Hastalıkları Hastanesi iş birliğiyle ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği çalışmalarıyla deprem felaketine yönelik iki kitapçık hazırlandığı belirtildi.

Kitapçıklarda, medyanın travma haberleri sunarken nelere dikkat etmesi gerektiği ile ölüm kavramının çocuklara nasıl anlatılacağıyla ilgili bilimsel önerilere yer verildi.

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