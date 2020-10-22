‘Üzülerek temaslı pozitif olduğumuz bilgisini bildirmek istiyoruz’

‘Tantitoni Kıbrıs’ isimli işletmede temaslı pozitif vaka çıktığı açıklandı.

İşletmeden dün gece yapılan açıklamada, bugünden itibaren 14 gün boyunca kapalı olacakları gerekli önlemler alındıktan sonra açılacakları kaydedildi.

Açıklama şu şekilde:

Değerli müşterilerimiz.

Üzülerek temaslı pozitif olduğumuz bilgisini kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

Şu anda karantinada bulunmakla birlikte sağlık durumumuzun iyi olduğunu bilmenizi isteriz.

Bu süreçte sizinle tüm yeni gelişmeleri paylaşacağız.

Toplum sağlığını korumak amacıyla yarından (22 Ekim) itibaren 14 günlüğüne kapalıyız. Sağlığımıza kavuşup gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra tekrardan hizmetinizde olacağız.

Herkesin bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasını dileriz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.