Vadili'de kaza...6 yaralı var

Vadili’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza 05.45 sıralarında Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde Yiğitler yol kavşağında meydana geldi.
Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla Çakmak, (K-36) ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Nahide Çakmak (K-29), Filiz Bayraktaroğlu (K-34) ve Neslihan TONU (K-39) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, Türkan Bayraktaroğlu ise (K-45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.
ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena Kurumanastırlı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.