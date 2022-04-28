Vadili'de yangın

Vadili’de traktör yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Vadili köyünde, tarla içerisinde park halinde bulunan, Cafer Yusuf Gürçağlar’a ait traktörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu traktör tamamen yandı.

Girne’de ise Semih Sancar Caddesi üzerinde, İbrahim Halil Ateş kullanımındaki araçta, seyir halinde olduğu sırada makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik kabloları ile plastik aksamlar yandı. Soruşturma devam ediyor.