Vadili Kariyesi’ne ait 4 Muhtar Kayıt Defteri Milli Arşiv’e devredildi

Eski milletvekili, Dr. Hasan Topal’ın tarihi materyalleri derleme gayreti sonucu ortaya çıkan 108 forma numaralı Vadili Kariyesi’ne ait dört adet Muhtar Kayıt Defteri gün yüzüne çıkarıldı ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devredildi.

Milli Arşiv’den yapılan açıklamaya göre 1907 ile 1909 yıllarına ait Taşınmaz Mal Kayıt ve Değerlendirme Yasaları tahtında hazırlanan defterlerde Vadili Kariyesi ve çevresine ait taşınmaz malların kayıtları, yaklaşık değerleri, ölçüleri, mevkii ve sınır komşu bilgileri Osmanlıca el yazısı ile ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

1915 yılında kontrolleri yapılmış olan defterlerin kayıtları 1909 ve sonrasına ilişkin. Mülk sahibi kişilerin de isimlerinin yer aldığı defterler üzerine yapılacak çeşitli incelemelerle Vadili Kariyesi’nin sosyal tarihine ilişkin çok önemli ve yeni bilgilere ulaşılacağı değerlendiriliyor.

Açıklamada, “KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin “Geçmişi gelecek için biriktirme” misyonu çerçevesinde, tarihi belgelerin derlemesinde katkı koyan Dr. Hasan Topal’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, benzer dökümana sahip olan kişi ve aileleri de ellerindeki materyalleri değerlendirmek amacıyla KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmesini, gelecek kuşaklar adına temenni ederiz.” denildi.