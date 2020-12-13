Vaiz: "Bir  koroner hemşirenin testi pozitif... Temaslı personel karantinada"

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, Kardiyoloji Servisinde bir koroner hemşiresinde covid 19 pozitif saptantığını duyurdu.

Vaiz, temaslı olan personel karantinaya alındığını ifade ederek, yatılı tüm hastaların PCR testlerinin negatif olduğunu açıkladı.

Vaiz şunları kaydetti:

"Maske ,mesafe, hijyen kurallarına uyarak çalışılmaktadır. Pandeminin başından beri Yatılı tüm hastalara PCR zorunluluğu olan servisimizde dün itibarıyle tüm ekip PCR taramasından geçirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir Doktor veya başka bir Hemşire ve Sağlık çalışanında covid saptanmamıştır.

Herhangi bir Kardiyoloji uzmanımız Karantinada değildir.

Hasta olan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun der, kurallara sıkı bağlılığımızı güçlendirerek, Kardiyoloji servisimizde acil tüm müdahalelerin devam ettiğini kamuoyuna bildiririz.

Herkesi panik olmaya değil, tedbirli olup ,kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz..."