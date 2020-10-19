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Vaka sayıları açıklandı...Pandemi kurallarına uymayan iş yerleri ve kurumlara  yasal işlem uygulanacak

Vaka sayıları açıklandı...Pandemi kurallarına uymayan iş yerleri ve kurumlara  yasal işlem uygulanacak
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, birçok kurumda pandemi kurallarına  uyulmadığını gözlemlediklerini, ülke genelinde tüm iş yerleri kurum ve kuruluşlarda kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.


Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan iş yerleri ve kurumlarda denetimleri sıklaştıracağını belirten Bakan Pilli, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacağını söyledi. 
 

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