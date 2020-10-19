Vaka sayıları açıklandı...Pandemi kurallarına uymayan iş yerleri ve kurumlara  yasal işlem uygulanacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, birçok kurumda pandemi kurallarına uyulmadığını gözlemlediklerini, ülke genelinde tüm iş yerleri kurum ve kuruluşlarda kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.



Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan iş yerleri ve kurumlarda denetimleri sıklaştıracağını belirten Bakan Pilli, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacağını söyledi.

