Vaka sayıları açıklandı...Sayı, her geçen gün yükseliyor

Vaka sayıları açıklandı...Sayı, her geçen gün yükseliyor
banner32

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını , 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

4  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 69 

banner69
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022 

Toplam Vaka Sayısı: 2584 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 19:51
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gürcafer: "Reel sektör kaderi ile başbaşa"
Gürcafer: "Reel sektör kaderi ile başbaşa"
  1. Kıbrıs
﻿