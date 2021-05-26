Vaka sayısında düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1

Güzelyurt

Yayla-2

Lefke

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1

26 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994

Toplam Vaka Sayısı: 7139

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:20