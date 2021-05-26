Vaka sayısında düşüş devam ediyor

Vaka sayısında düşüş devam ediyor
banner32

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez- 3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1 

Güzelyurt 

Yayla-2 

Lefke 

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1 

26  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

banner69
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994 

Toplam Vaka Sayısı: 7139 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:20
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿