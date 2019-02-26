“Vakalar açıklanıyor.Karartma durumu yok... Çocukları ve kronik hastaları aşılayacağız”



Sağlık Bakanı Filiz Besim, gribin bu yıl ağır geçtiğini, H1N1’in her yıl yaşanan grip vakalarından olduğunu, bununla ilgili testlerin devlet hastanesinde ve Yakın Doğu Hastanesi’nde yapıldığını söyledi. 80 hasta için test yapıldığını, 6 hastada H1N1 görüldüğünü, 1 hastanın kaybedildiğini, 5 hastanın tedavi edildiğini belirten Besim, kaybedilen hastanın başka hastalıkları olduğunu söyledi.

Besim, ilaç sınırlaması konusundaki Faiz Sucuoğlu’nun söylediklerini yanıtladı, “Hiçbir eksiklik yaşamadık” dedi.

Grip polikliniklerine artık gerek kalmadığını ve kaldırıldığını söyleyen Besim, “Komite, vakaları devamlı açıkladı. Karartma durumu yok. Başka hastalıklar varsa, kalp, astım, böbrek hastası iseniz bu sizi ölüme kadar götürebilir. Bu yıl yoğun bakımlarda çok yoğunduk. Önlem aldık” dedi.

Besim, “1 Eylül’den itibaren 60 yaş üstü ve 10 yaş altı çocukları ve kronik hastaları aşılayacağız” açıklamasında bulundu.

Sucuoğlu’nun Devlet Laboratuvarı açıklamalarına değinen Besim, bir yılda yapılanları anlattı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın yarım kalan inşaatının Bakanlar Kurulu kararıyla kendilerine verildiğini anımsatan Besim, “Uluslararası bir ihaleye çıktık. Mart sonu proje elimize gelince inşaat başlayacak” dedi.

Devlet Laboratuvarı’nda daha önce kanda uyuşturucuya bakılamadığını anımsatan Besim, “Cihaz alındı. Eğitimler veriliyor. Suyla ilgili tahlil cihazı da geldi.Tahliller yapılmaya başlandı” dedi.

Personel konusunda atılan adımlara da değinen Besim, “Devlet laboratuvarı daha çağdaş yapıya ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Besim, Türkiye Sağlık bakanları ekiplerinin çalıştığını, buradaki sistemden Türkiye’deki SSK sistemini görebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Besim, aflotksin konusunda ciddi hassasiyet gösterildiğini, böyle sütlerin piyasaya gönderildiğini düşünmediğini söyledi.

Refakatçi ve hasta bakıcı eğitimlerine de değinen Besim, “1 aylık staj ilan edildi. Bu eğitim henüz bitmedi. Henüz sonlandırılmayan, henüz oturmayan bir program var. Oluşacak. Hiç merak etmeyin” dedi.

100 kadar yeni talebin olduğunu ve ikinci eğitimin de başladığını söyleyen Besim, “Hasta refakatçisi tıbbı müdahalede bulunmaz. Sağlık çalışanı değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından eğitilmiş ve sisteme dahil edilen insanlardır” dedi.

Besim, Bülent Ecevit’te 20, Barış Ruh’ta 12, Kalkanlı’da 16 hasta bakıcı olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 15:07