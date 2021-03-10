Vakalar yine patladı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22’si yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-8 / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2
Girne
Girne Merkez- 2 / Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1
10 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958
Toplam Vaka Sayısı: 3698
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2