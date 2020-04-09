Vakıflar Bankası’ndan COVID-19 ile mücadeleye 300 Bin TL katkı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret ederek, COVID- 19 Mücadelesinde kullanılmak üzere 300 Bin TL bağışta bulunduklarını aktardı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan ve Genel Müdür Cengiz Erçağ, ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde bir kamu bankası olarak diğer bankalara örnek teşkil etmesi ve bu konuda duyarlılığın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 300 Bin TL bağışta bulunduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, COVID-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini, bu süreçte birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün katkı koyduğunu, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın da katkısından dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Sağlığa katkının topluma katkı olduğunun altını çizen Bakan Pilli, bu savaşı hep birlikte geride bırakacağımıza yürekten inandığını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 15:22