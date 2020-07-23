Vakıflar'dan Güneydeki camii saldırılarına ilişkin açıklama

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Bayraktar Camii’ne yapılan saldırı ve artan camii saldırılarının endişe verici olduğunu açıkladı.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, basında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’ta bulunan Bayraktar Camii yakınlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, “Türk işgaline tapanlara ateş ve balta” yazılı pankartlar asıldığı ifade edilerek, “Son dönemde Güney Kıbrıs’ta camii ve benzeri Osmanlı eserlerine saldırılar maalesef artış göstermektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Limasol’da Köprülü Camii ve Larnaka Tuzla Camii saldırılarından sonra gerçekleşen Lefkoşa Bayraktar Camii saldırısını, Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak endişe ile takip etmekteyiz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yönetimi altındaki ibadet yerlerini korumak ve saygı göstermek için çaba göstermektedir. Hoşgörüye en çok ihtiyacımız olan bu dönemde aynısını Rum yönetiminden de bekliyor ve nefret söylemlerine izin vermemesini talep ediyoruz.”

Açıklamada, Osmanlı İdaresi altında farklı din ve milletlere mensup toplulukların hoşgörü ve barış ortamında yaşadığı belirtilerek, bugünkü idarecilerin bu anlayışla hareket etmesi ve toplumlararası gerginliği artıracak bu tür nefret söylemlerini engellemelerinin temenni edildiği dile getirildi.