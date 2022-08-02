Vakıflar İdaresi, Güney Kıbrıs'ta Evkaf'a ait Dianellio Teknik Okulu'nun yıkılmasına tepki gösterdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, GKRY’nin “Dianellio Teknik Okulu”nu yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, buna karşı her alanda mücadele başlatacağını açıkladı.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter yaptığı yazılı açıklamada, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Larnaka’da Evkaf’a ait bulunan ve bir bölümü yıkık olan “Dianellio Teknik Okulu”nu yıktığının basına yansıdığını, haberde söz konusu arazinin Evkaf’a ait olduğundan ötürü arazi üzerine yeniden inşaat yapılamayacağının belirtildiğini kaydetti.

Anılan haber doğrultusunda GKRY’nin uluslararsı kültürel miras hukukuna aykırı şekilde, Vakıflar İdaresi’ne ait bir mülkiyetin Vakıflar İdaresi’nden izin alarak Vakıflar İdaresi’nce Kültürel Miras Komitesi veya UNDP yolu ile restore edilmesini sağlayabilecekken doğrudan mülkiyet hakkına tecavüz ederek, sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkmasının en başta Evkaf’ın ve Ahkamül Evkaf kurallarına, uluslararası hukuka aykırılık olduğunu ifade eden Benter, “Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 1974’ten beri binlerce Evkaf’a ait binalar ve arazileri gayri hukuki şekilde kullanmaktadır” dedi.

GKRY’nin, Evkaf mallarını gasp etmesinden ötürü senelerce ortaya çıkan kullanım kayıbı ve diğer Vakıf binalarına verilen zararlar açısından ciddi ihlaller yaşandığını bildiren Benter, “GKRY’nin Evkaf’ın malları üzerinde işgal girişimlerinden doğan zararlar neticesinde çok nettir ki GKRY’nin Evkaf’a maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğmaktadır” ifadelerini kullandı.

Araştırmalar temelinde, Evkaf’ın gelir kaybının milyarlarca euro olarak hesaplandığını, zaten Evkaf’a ait binaların GKRY tarafından bakımsız bırakılması ve yıkılmasının en başta uluslararası hukukun ihlal edilmesi olduğunu belirten Benter, kültür mirasına karşı yapılan bu keyfi ve hukuk dışı tutumu şiddetle kınayarak, hukuki haklarına halel gelmeden yapılan bu tahribat ve yıkımın her manada mücadelesini vereceklerini vurguladı.

Benter, “Bu nedenle Vakıflar olarak yeniden vurguluyoruz ki “Kültürel mirasın yok edilmesi insan hakları ihlalidir”. Bizim bu söylemimiz uluslararası hukukun temel ilkesidir. Bakınız, “Bir halkın kültürel mirasını halkın kendisinden ve haklarından ayırmak mümkün değildir” görüşü BM Raporları, UNESCO, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) gibi kurumlarda dahi belirtilmektedir” dedi.

Bu konunun çok ciddi bir konu olduğunu vurgulayan Benter şöyle devam etti:

“Bu Kıbrıs Türkü'nün kültürel mirasın yok edilmesi, insanlara ve onların temel haklarına yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla, Evkaf’a ait yüzlerce yıldır var olan binaların Vakıflar İdaresi'nden izin alarak tadil edilmesi yolunu UNDP veya Kültürel Miras Komitesince sağlamak yerine sırf bir bölümü yıkıldığı için onu topyekün ortadan kaldırmak ciddi bir insanlık suçu, en temel insan haklarına aykırılıktır. Ayrıca bu yapılan eylem, UNESCO’nun Kültürel Miras Koruma Yasası’na aykırıdır. GKRY Evkaf malları üzerinde hiçbir yetkisi olmadığı halde keyfi muamemeleri ile yıkıcı sonuçlar yaratmıştır. Bunların yarattığı yıkımların her biri için tazminat haklarımızı kullanacağımızı ve ayrıca gasb edilen mallarımızın hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ederiz. Son olarak, bir vakfın mal varlığı için güneyde mahkemelerde açılan davalarımız neticesiz kalmaktadır. Bu hukuk dışı tutumu AHİM’e götürüyoruz. Anılan davada Rum mahkemeleri uluslararası hukuğa aykırı davranmıştır. Kültür mirasımızı simgeleyen Evkaf mallarımız hepimizindir. Onlara yapılan saldırı Kıbrıs Türk kimliği, kültürü, örfü, geleneği, varlığına saldırıdır. Bu nedenle insanlık suçuna sessiz kalmayalım”.