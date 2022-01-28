Vakıflar İdaresi, Kapalı Maraş bölgesinde bazı taşınmazlara ilişkin müracaatta “ilgili taraf olmak” için yapmış olduğu başvurunun TMK tarafından kabul edildiğini açıkladı

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK), Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bazı taşınmazlara ilişkin bir müracaatta, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin mülkiyet iddialarına ilişkin “ilgili taraf” olmak için yapmış olduğu başvuruyu sonuçlandırarak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin “ilgili şahıs olarak dahil edilmesine” karar verdiği bildirildi.

TMK’nın bugün vermiş olduğu gerekçeli kararda, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin ve Abdullah Paşa Vakfının, Taşınmaz Mal Komisyonu huzurunda bulunan müracaatta mülkiyet iddialarının mevcut olduğu, ilgili müracaattaki hususların Vakfın olası mülkiyet haklarını veya menfaatini ilgilendirebileceği” belirtilerek, “Bu nedenle, huzurundaki başvuruya ilgili şahıs olarak dahil edilmesinin ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin de ilgili müracaatta söz hakkı verilmesinin daha uygun ve adil olacağına karar vermiştir” denildi.



TMK’nın bu kararının; Vakıflar Örgütü ve Din İşlerinin, Kapalı Maraş bölgesinde mülkiyet haklarına dair yapmış olduğu iddiaları açısından “önemli bir adım” olarak nitelendirildiği de kaydedildi.Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:“Taşınmaz Mal Komisyonu huzurunda 1732/2011 başvuru numaralı dosya altında, Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili olarak mevcut bulunan bir müracaatta, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Mülkiyet iddialarına bağlı haklarını içeren bir talebine binaen, Komisyon huzurundaki davada, ilgili taraf olmak için yapmış olduğu başvuru Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Taşınmaz Mal Komisyonu, duruşma sonucu 28.01.22 tarihinde vermiş olduğu gerekçeli karar ile, sair hususlar yanında Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin ve Abdullah Paşa Vakfının, Taşınmaz Mal Komisyonu huzurunda bulunan müracaatta mülkiyet iddialarının mevcut olduğunu, ilgili müracaattaki hususların Vakfın olası mülkiyet haklarını veya menfaatini ilgilendirebileceğini ve bu nedenle, huzurundaki başvuruya İlgili Şahıs olarak dahil edilmesinin ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin de ilgili müracaatta söz hakkı verilmesinin daha uygun ve adil olacağına karar vermiştir. Vakıflar Örgütü ve Din İşlerinin, Kapalı Maraş bölgesinde mülkiyet haklarına dair yapmış olduğu iddiaları açısından önemli bir adım olarak kabul edilen bu karar, detaylı olarak incelendikten sonra kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verilecektir.”