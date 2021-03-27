Vakıflar İdaresinden tepki

Vakıflar İdaresinden tepki
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, camilere ve hangi dinden olursa olsun  kutsal mabetlere yapılan saldırıların, adadaki hoşgörüye yapılmış saldırılar olduğunu kaydetti; bu  saldırıların kesinlikle tolere edilmemesi, herkes tarafından şiddetle kınanması ve  gelecekte yaşanmaması için faillerinin cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı  açıklamada, Güney Kıbrıs’ta  Piskobu (Yalova) köyünde bulunan camiye  Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümünde ırkçı ve faşist sloganlar ile saldırılmasından duyulan derin üzüntü de ifade edildi.

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