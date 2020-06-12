Vakıflar'ın hibe ettiği ambulanslar 112 ağında kullanılmaya başlanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Hızır Acil Servis’te kullanılmak üzere hibe ettiği 5 ambulans 112 ağında kullanılmaya başlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devler Hastanesi 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek Acil Servis sorumlu doktoru Dr. Naciye Nami’den ambulanslarla ilgili bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli’ye ambulansların tam donanımlı olup, içlerinde trafik kazaları ve acil hastalar için gerekli tıbbi alet ve teçhizat yönünden 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Bürokratik işlemleri tamamlanarak teslim alınan ambulansların ihtiyacı olan 112 Acil servislerine verilmesi kararlaştırıldı.