Varer: "Handikapları aşacak yatırım teşviklerine ihtiyacımız var"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Kuzey Kıbrıs’ın handikaplarını aşacak yatırım teşvik sistemlerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.



Varer, Türkiye & KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın yüksek büyüme hızına ulaştıracak düzeyde altyapıya sahip olmadığını, ülkeye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı iş insanlarının bürokraside çok sayıda sıkıntı ile karşılaştığını ifade etti.



Varer, Ülkedeki yatırım teşvik sisteminin de mevcut koşullarda yatırımcı için cazip olmadığını söyledi. Yapılması gerekenin, yatırım teşvik sisteminin, KKTC’nin handikaplarını aşacak biçimde hazırlanması olduğunu belirten Varer, Kıbrıs Türk toplumunun, daha fazla yatırımcı dostu olması gerektiğini ifade etti.