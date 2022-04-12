“Vatandaş elektriği hangi tarife üzerinden kullandığını bilmiyor”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, “ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal krizin, hükümetin öne sürdüğü gibi TL’nin değer kaybı, Ukrayna-Rusya savaşı, pandemi gibi nedenlerden çok, ülkedeki plansızlıktan, kamusal reformların hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını” iddia etti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Tokatlıoğlu, enflasyon oranının giderek artacağını ve bu durumun işsizliğin de artacağı anlamına geldiğini belirtti.

Hükümet ile Cumhurbaşkanı’na “Yapısal reformları hayata geçirme” çağrısı yapan Tokatlıoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“İstatistik kurumunun son açıkladığı verilere göre enflasyon oranı %83. Hissettiğimiz oran ise bunun çok daha üzerinde. Yüzde 80’in üzerindeki bir enflasyon elimizdeki paranın neredeyse yarısının eridiğini gösteriyor. Hayat pahalanıyor, insanımız giderek daha zor bir sürece giriyor. Bu özel sektör için de büyük sıkıntı; üreticinin, sanayicinin hammadde girdisinin maliyeti sürekli artıyor. Hükümetin süreci yönetememesi, yapısal reformları hayata geçirememesinden kaynaklanan ve ‘kolaya kaçmak’ olarak nitelendireceğimiz zam uygulaması yani yükü vatandaşın sırtına yıkma politikası özel sektörün de kamunun da belini bükmüş durumda. Böyle giderse bizi daha zor günler bekliyor. Hükümet ‘Hayat pahalılığının nedeni biz değiliz, Türk Lirası’nın değer kaybıdır. Jeopolitik gelişmelerdir, Ukrayna’daki savaştır. Küresel salgının getirdiği sonuçlardır’ dese de bizdeki durum ‘krizi yönetememe’ halidir.

En yakınımıza, Güney Kıbrıs’a baktığımızda enflasyonun tek haneli olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki durum bu sayılan sebeplerden çok bizim ülkemizdeki mali yapıyı, vergi sistemini, vergi adaletini, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sağlamamaktan kaynaklanıyor. Hala bu konulara yönelik bir çalışma veya planlama göremiyoruz maalesef. Giderek artan enflasyonun sonucu yüksek bir işsizlik oranı olacak. Hem ekonomik hem sosyal sorunlar yaratacak. Hem hükümeti hem Sayın Cumhurbaşkanı’nı tasarruf tedbirlerini almaya, vergi adaletini sağlayacak yapısal reformları hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bu krizin çıkış yolu planlı büyümeden, planlı siyasetten geçer.”

“VATANDAŞ ELEKTRİĞİ HANGİ TARİFE ÜZERİNDEN KULLANDIĞINI BİLMİYOR”

Başbakan’ın yapılan zamlar üzerinden bir indirim yapılacağını duyurmasına rağmen Resmi Gazete’de kararın hala yayınlanmamış olmasının hükümet içindeki sıkıntıya işaret ettiğini anlatan Ahmet Tokatlıoğlu, “Başbakan, Bakanlar Kurulu’na başkanlık eden kişidir. Maliye Bakanı da mali konuları düzenleyen kişidir. Aynı Bakanlar Kurulu içinde bir çalışma yaptıklarını ve zammın aşağı çekilmesini kararlaştırdıklarını ve onayladıklarını söylüyorlar. Hem elektrik hem alkol zammı konusunda rakam vererek açıklama yapılmasının üzerinden bir hafta geçmesine ve muhalefetin mecliste sürekli sormasına rağmen cevap alınamıyor. Hükümette sorularımıza bir muhatap bulamıyoruz. Vatandaş bugün elektriği hangi tarife üzerinden değerlendirileceğini bilmeden kullanıyor. Bu hem vatandaş için hem de iş ve üretim yapan sanayicimiz için büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Maliye Bakanı, uzmanların bir araya geleceği bir komiteyi ‘ivedilikle’ oluşturacağını ve çalışma başlatacağını söyledi. O zaman bize de şu soru soruyu sormak düşüyor; Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu’nda bir karar alındığını açıklıyor. Sayın Maliye Bakanlı daha çalışmanın başlayacağını söylüyor. Daha çalışacaklar, sonra tarife belli olacak, sonra uygulamaya geçecek. Halka doğruyu söylemiyorlar. Bu da topluma güven vermiyor” diye konuştu.

“UÇAK BİLET FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ULAŞTIRMA BAKANI HAREKETE GEÇMELİDİR”

Uçak bilet fiyatlarının yüksek olması konusuna da değinen HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, Ulaştırma Bakanı’nın bu konuda gerekirse Türkiye’deki muhataplarıyla masaya oturup bu sorunu gidermesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın milli havayolu şirketi kurulmasına ilişkin açıklamalarını da yorumlayan Tokatlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de, KKTC’den gelen ve buradan Türkiye’ye giden uçaklarla ilgili uygulanan vergilerde düzenlemeye gidilmesi, diğer yurtdışı uçuşlar gibi bir kapsama alınmaması sağlanabilir. Örneğin Azerbaycan’ın vergiler kapsamında özel bir statüsü var. KKTC’nin de bu statüye dahil edilmesinin sağlanması son derece önemlidir. Bilet fiyatlarına yansıması da vatandaş açısından rahatlatıcı olacaktır. Ercan Havalimanı’nın yapımı uzun sürdü, sürenin uzaması sözleşmenin süresiyle ilgili sıkıntı yarattı. Bir an önce bitmesi ve bilet fiyatlarının düşmesi hem vatandaş için hem de turistlerin ülkemize daha uygun şartlarda gelebilmesi için önem taşıyor. Sayın Erhan Arıklı, Ekonomi Bakanı’yken de yapamayacağı söz vermişti. Şimdi de Ulaştırma Bakanı olarak milli havayolu şirketi sözü veriyor. Sayın Arıklı, toplumda bir beklenti uyandırıyor ama sonrasında hayata geçiremiyor. Bu söz de onlardan biridir herhalde.”