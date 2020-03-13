Vatandaşa elzem olmadıkça ziyaret etmeme çağrısı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, vatandaşlara çok elzem bir durum olmadığı müddetçe Meclise ziyaret yapmamalarını rica etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Meclisi Başkanlığımız , tüm ülke çapında korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, personelin hizmet verdiği tüm odalar, koridorlar, Genel Kurul salonu ve dış bahçede yer alan bölgelerde ilgili paydaşlarla birlikte dezenfekte çalışmalarını yapmıştır.

Bunun haricinde yine personelin kullanımı için belirli noktalara dezenfekte ilaçları monte edilmiş ve tüm bölgelerde hijyene yönelik çalışmaları daha da arttırılmıştır.

Meclis bünyesinde aldığımız tedbirler çerçevesinde Milletvekilleri ve Meclis görevlileri dışında Cumhuriyet Meclisi’mize dışarıdan sivil vatandaşların çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ziyaret gerçekleştirmemelerini rica etmekteyiz.

Meclis Genel Kurulu ve Komite çalışmaları ile ilgili ek tedbirler, gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilecektir.

Kamuyoyuna saygı ile duyurulur."