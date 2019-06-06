Vatandaşlar hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor

Vatandaşlar hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ramazan Bayramı üçüncü gününde
Ramazan Bayramı üçüncü gününde
  1. Kıbrıs
﻿