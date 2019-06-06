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Vatandaşlar hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor
Kıbrıs
06 Haziran 2019 Perşembe 07:58
Muazzez Gazihan
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