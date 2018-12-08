Vatandaşlar kendi bölgelerinden başvuru yapabilecek

Vatandaşlar kendi bölgelerinden başvuru yapabilecek



İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Girne Kaymakamlığı, Lapta, Alsancak ve Dikmen’de doğal afetten zarar gören vatandaşların yaşadıkları zarar ziyan nedeniyle gerekli bilgi ve belgeleri 3 belediyeye de vererek başvuruların ilgili belediyelere yapılmasını sağladı. 

Bunun yanı sıra, Girne Kaymakamlığı Pazartesinden itibaren göreve başlayacak ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden 2 personelin de bulunacağı 2 ayrı ekip oluşturdu. Ekipler, sahada rehabilite işlemlerini yaparak, birlikte hasar tespitine yönelik çalışmalar yürütecek.

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