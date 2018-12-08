Vatandaşlar kendi bölgelerinden başvuru yapabilecek





İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Girne Kaymakamlığı, Lapta, Alsancak ve Dikmen’de doğal afetten zarar gören vatandaşların yaşadıkları zarar ziyan nedeniyle gerekli bilgi ve belgeleri 3 belediyeye de vererek başvuruların ilgili belediyelere yapılmasını sağladı.



Bunun yanı sıra, Girne Kaymakamlığı Pazartesinden itibaren göreve başlayacak ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden 2 personelin de bulunacağı 2 ayrı ekip oluşturdu. Ekipler, sahada rehabilite işlemlerini yaparak, birlikte hasar tespitine yönelik çalışmalar yürütecek.