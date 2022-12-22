Vatandaşların su dolmuş depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri istendi

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, sıhhiye ekiplerinin sivrisinek mücadelesine devam ettiğini belirtirken; vatandaşların yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her hafta periyodik olarak devam eden çalışmalar kapsamında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sivrisinek üreme alanları ilaçlanıyor.

Açıklamada, “Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhiye ekipleri evlerin bahçelerine kadar girerek sivrisinek üreme alanlarını tespit edip gerekli ilaçlamaları ve halkımıza eğitici bilgilendirme yapmaktadır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri rica olunur” denildi.