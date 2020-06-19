Ve Akıncı veto etti...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sunduğu kabine değişikliğini veto ettiği öğrenildi.

Akıncı, yeni bakan isimleri arasında, dokunulmazlığı kaldırılan UBP Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda’nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı’dan görüş aldıktan sonra yeni kabineyi onaylamama kararı verdi ve bu kararını da Başbakan’a iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, bugün 12.30’da kendi talebiyle gerçekleşen görüşmede, UBP-HP koalisyonunda yer alan iki ismin değiştiği yeni listeyi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

BAŞSAVCI CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Cumhurbaşkanı Akıncı, listede yer alan milletvekili Aytaç Çaluda’nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı’dan görüş istedi. Bu nedenle Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmasından biraz sonra Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı Sarper Altıncık’ı makamına çağırdı ve görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi konusundaki görüşmeden sonra basına açıklamasında bu konuya da değinmesi bekleniyor.