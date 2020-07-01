Ve uçuşlar başladı...

Ercan Havalimanı’na, 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Covid 19 salgını önlemleri çerçevesinde tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na ilk uçuşu İstanbul’dan 180 yolcusu ile yapan THY uçağı, sabaha karşı 02.20’de alana indi.

Ercan’a gelen ikinci uçak ise, sabah 08.00’de 211 yolcusu ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen Pegasus Hava Yolları’na ait uçak oldu.

Havalimanına ilk tarifeli uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları’nın sabaha karşı 02.20 uçağını karşılamaya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da gitti.

Covid 19 önlemlerinin gevşetilmesiyle başlayan 1 Temmuz açılımı kapsamında ülkeye girişlerin büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak.

TÜRKİYE’DEN GELEN YOLCULARA KARANTİNA YOK…ÇİFTE PCR TESTİ OLACAK VE TAAHHÜTNAME İMZALANACAK

Türkiye'den gelecek yolcular karantinaya alınmayacak, ancak KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Yolcular Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalanamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre yolcular PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

RİSKLİ ÜLKELERDEN GELEN VEYA 14 GÜN İÇİNDE BU ÜLKELERDE BULUNAN YOLCULARA KARANTİNA…

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

ÖZÇELİK: “COVID-19’A KARŞI TÜM TEDBİRLER ALINDI”

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, 3 buçuk aydır tarifeli uçuş gerçekleşmeyen T&T Ercan Havalimanı’nın, yolculara kapıları yeniden açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özçelik, “22 Mart 2020 tarihinden itibaren tarifeli seferlerin başladığı gün olan 1 Temmuz 2020’ye kadar hizmete ara verdiğimiz dönemde, sizlere sağlıkla, güvenle ve keyifle geçireceğiniz bir seyahat deneyimi sunmak için bir dizi hazırlık gerçekleştirdik. T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak sizlerin sağlığınızı ve uçuş güvenliğini önceliğimiz olarak kabul ederek hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarırken, konforunuzdan da hiçbir şekilde taviz vermemeyi esas aldık” dedi.

HAVALİMANI İÇERİSİNDE TEDBİRLER ALINDI

Özçelik, T&T Ercan Havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check- in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan (pleksiglass) dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemler fazlasıyla alındığını belirtti.

Yeni normal sürecine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü ile koordine halinde tüm paydaşlar ile birlikte adapte olarak yürüteceklerini anlatan Özçelik, T&T Ercan Havalimanı’nda hem çalışanların, hem misafirlerin, hem de toplumun sağlığı ile ilgili gereken tüm tedbirlerin uygulandığını söyledi.

“REFAKAT ZORUNLULUĞU DIŞINDA YOLCU OLMAYANLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK”

Özçelik, havalimanında alınan tedbirlerle ilgili şunları kaydetti:

“Havalimanı girişinde ve gelen yolcu salonundaki giriş noktalarında yolcu ve çalışanların termal kameralar ile giriş yapanların vücut ısıları ölçülüyor. Havalimanına maskesiz giriş yapılması yasaklanmıştır. Havalimanına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecektir. Çalışanların ve yolcuların terminalde bulunduğu süre içerisinde maske takması zorunluluğu bulunuyor. Tüm çalışanlara COVID-19 kapsamında eğitim verildi.”

Yolcuların uçağa biniş esnasına kadar sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerine dikkat edeceklerini de anlatan Özçelik, “Ayrıca asansörler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, COVID-19 sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Güvenlik taraması öncesinde yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek, insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını kaydeden Özçelik, yolcuların olmadığı ve uçuşların az olduğu gece yarısından sonraki saatlerde Ercan Havalimanı’nın sürekli olarak temizlik kontrollerinin yapılıp ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına da devam edileceğini de ifade etti.

Özçelik, şöyle konuştu:

“Kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Misafirlerimiz ve havalimanı çalışanlarımız için terminal içerisinde pandemi tedbirleri ile ilgili bilgilendirici görseller ve uyulması gereken kurallar ile ilgili uyarı afişleri asılmıştır.

Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diler, sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ederim.”

BAKANLAR KURULU’NUN ALDIĞI ÖNLEMLER…

Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu bugünden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye'den gelecek yolcuların KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına karar vermişti.

Yolcular, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

Öte yandan “A” ve “B” grubundan gelecek yolcuların, muhacerete bilgi vermesi gerekiyor.

Alınan önlemler çerçevesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ile istişare hainde deniz ve hava limanlarından gelecek olan yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verilmişti.