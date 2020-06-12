Vedia Barut, 17. ölüm yıldönümünde sessiz sedasız anıldı

Merhum işkadını Vedia Barut, 17. ölüm yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Vedia Barut'un oğlu Mehmet Barut ve Gazeteci-Yazar Akay Cemal katıldı.

Akay Cemal, Vedia Barut'un verdiği hizmetleri takdirle karşıladığını, Barut'u rahmet ve saygıyla andığını belirtti.Vedia Barut'un oğlu Mehmet Barut da ölümünün ardından 17 yıl geçmesine rağmen acısını halen hissettiklerini ama bugün mezarı başına hiçbir yetkilinin ve gazetecilerin gelmemesini üzüntü ile karşıladığını açıkladı.