Vergi Dairesi elemanları marketlerde kâr oranı denetimi yaptı

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından sürdürülen denetimler kapsamında büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan kâr oranını tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı.
Denetimlerde yüksek kârlılığın önüne geçilmesi ve kâr oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.
Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kâr oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.