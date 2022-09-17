Vergi-Sen Erhan Arıklı’yı eylemle protesto edecek

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı protesto etmek için" Pazartesi protesto eylemi düzenleyecek.
Bahse konu programda Arıklı’nın vergi memurlarının ehliyet biriminde çalışmak istemediğini, iş yerine geç gelip erken çıktığıı iddialarında bulunduğunu savunan Uzun, “Ehliyetler biriminde 2015 yılından bugüne vergi dairesi çalışanları tarafından hizmet verildiğini” belirtti.
Uzun, sendikanın Pazartesi Vergi Dairesinin Lefkoşa Şubesinin önünde Erhan Arıklı’ya karşı protesto eylemi düzenleyeceklerini, eylemin 10.30’da başlayacağını kaydetti.