Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt desteğinin Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2018-2019 bitkisel üretim sezonu ve 2019 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla üreticilerin kartlarına işlenen vergisiz akaryakıt hakkedişlerinin % 70’lik kısmı olan yaklaşık 9.5 milyon TL’nin üretici kartlarına 16 Temmuz Perşembe günü yatırılacağı belirtildi.
Üreticiler, kartlarına aktarılan hakkedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekler.
Vergisiz akaryakıt desteği ödemeleri başlıyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt desteğinin Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
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