Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt ödemelerinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 bitkisel üretim sezonu ve 2019 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 671 üreticiye hak edişlerinin yüzde 70’lik kısmı olan 9 milyon 500 bin 844 TL yatırıldı.
Açıklamada, “Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler” denildi.
Vergisiz akaryakıt ödemeleri başladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt ödemelerinin yapıldığını açıkladı.
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