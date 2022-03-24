Veteriner Dairesi'nden duyuru

Veteriner Dairesi, Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonu çalışmaları için hayvan yetiştiricilerinin 30 Nisan’a kadar büyük baş hayvan bilgilerini Daire’ye ulaştırması gerektiğini duyurdu.
Duyuruda, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin 1-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Bölge Veteriner Dairelerinden alınacak bildirim formlarıyla söz konusu bildirimi yapması gerektiği kaydedildi.
Duyuruda bildirim yapmayan üreticiler hakkında ilgili yasalar uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacağı da belirtildi.